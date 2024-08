W tej grze zaprojektujemy własne manuskrypty. Twórcy polskiego Inkulinati szykują ciekawą produkcję

Polskie Yaza Games prezentuje Scriptorium: Master of Manuscripts.

Kieruj swoją pracownią manuskryptów, otrzymuj zamówienia na ilustrowanie średniowiecznych książek, komponuj dekoracje wedle własnego uznania, wysyłaj do klientów, aby otrzymać zapłatę, i odblokuj nowe zlecenia, dekoracje i przedmioty. Witaj w swoim własnym średniowiecznym skryptorium! – czytamy w opisie gry na platformie Steam .

Jeśli chodzi o rozgrywkę, produkcja pozwoli graczom zaprojektować manuskrypty zamawiane przez „znakomitych klientów”. Na stronach średniowiecznych ksiąg będziemy mogli stworzyć różnorodne ilustracje – wielkie bitwy, malownicze sceny pokoju lub bardziej „dziwaczne” projekty na zlecenie. Scriptorium: Master of Manuscripts zaoferuje także możliwość odblokowania nowych elementów dekoracji czy rozwoju warsztatu.

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników polskiego Inkulinati. Yaza Games zapowiedziało bowiem kolejną grę, która ukaże się na komputerach osobistych w 2025 roku. Mowa o Scriptorium: Master of Manuscripts, którego zwiastun znajduje się na dole wiadomości.

Gra zapewni ponad 1000 unikalnych elementów do odblokowania i wykorzystania na stronach średniowiecznych ksiąg. Nie zabraknie „super szczegółowej piaskownicy manuskryptów”, gdzie będziemy mogli oddać się kreatywnej zabawie. Przy okazji warto dodać, że zgodnie z przekazanymi na platformie X informacjami, Scriptorium: Master of Manuscripts powstaje przy współfinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przypomnijmy zatem raz jeszcze, że Scriptorium: Master of Manuscripts zadebiutuje w 2025 roku na komputerach osobistych. Dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, jednak zainteresowani mogą dodać tytuł do listy życzeń na Steamie. Przy okazji zachęcamy do lektury recenzji poprzedniej produkcji Yaza Games: Recenzja Inkulinati - Walki Tycich na cyfrowym manuskrypcie.

Wczytywanie ramki mediów.