W tej grze będziesz sztuczną inteligencją, która decyduje o losach ludzkości. Heart of the Machine jest już dostępne na PC

Na Steam pojawiła się nowa gra we wczesnym dostępie, która swego czasu była bardzo wyczekiwana. To turowa strategia 4X Heart of the Machine, stworzona przez studio Arcen Games i wydana przez Hooded Horse. W grze wcielamy się w zaawansowaną sztuczną inteligencję, która przejmuje kontrolę nad miastem przyszłości, decydując o losach ludzkości. Produkcja oferuje szeroką swobodę rozgrywki – możemy działać jako bezlitosny tyran, boska istota czczona przez ludzi lub mistrz manipulacji balansujący między różnymi podejściami.

Heart of the Machine jest już dostępne na PC, w sklepie Steam, GOG i Epic

Tytuł cieszył się dużym zainteresowaniem jeszcze przed premierą – na listach życzeń Steama umieściło go 100 tysięcy osób. Po debiucie w szczytowym momencie grało w niego niemal tysiąc graczy jednocześnie. Wczesne recenzje na Steamie są bardzo pozytywne – z 154 opinii aż 94% jest pochlebnych. Gracze doceniają unikalne połączenie mechanik oraz złożoność rozgrywki, choć podkreślają, że wymaga ona cierpliwości i uważnego zapoznania się z prologiem.