W taką grę na pewno nie graliście. Fuuraiki 5 zapowiedziane

Firma Nippon Ichi Software ogłosiła premierę kolejnej odsłony serii przygodowej Fuuraiki 5. Gra ukaże się na PlayStation 5, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch.

Zapytacie pewnie, czym jest Fuuraiki? Otóż jest to dość wyjątkowa, przygodowa seria, w której gracz przemierza prawdziwe krajobrazy Japonii na motocyklu, odwiedzając słynne miejsca i zbierając informacje do artykułów podróżniczych. Główny bohater to reporter magazynu podróżniczego, który odwiedza różne zakątki kraju, by tworzyć reportaże i ukazywać piękno odwiedzanych miejsc. Zapowiedziano kolejną odsłonę Fuuraiki Gra składa się z trzech głównych trybów:

Tryb podróży (Touring Mode) – jazda motocyklem do celu podróży,

Tryb przygodowy (Adventure Mode) – eksploracja miejsc i zbieranie informacji do artykułów,

Tryb obozowy (Camp Mode) – pisanie artykułów podsumowujących podróż. Dzięki temu cyklowi gracz nie tylko odkrywa bogactwo kulturowe i krajobrazowe Japonii, ale również czuje się, jakby sam uczestniczył w tej podróży. To jedna z bardziej relaksujących gier jakie możecie sobie wyobrazić. Akcja Fuuraiki 5 rozgrywa się w prefekturze Mie, znanej z bogatej historii, pięknej natury i wyśmienitej kuchni. Bohater bierze udział w Miketsukuni Eikou Competition (MieCom) – konkursie medialnym sponsorowanym przez gazetę Mie Shimbun. Przez cztery tygodnie gracz będzie podróżował po Mie, zbierając informacje w ciągu dnia i pisząc artykuły wieczorami na kempingu. To, jaką trasę wybierze i jakie historie odkryje, zależy wyłącznie od niego. Podróżując po Mie, gracz będzie oglądał rzeczywiste nagrania wideo z japońskich dróg, co zapewni niesamowicie immersyjne doświadczenie. Widok 360 stopni pozwoli cieszyć się pięknymi krajobrazami, jakby gracz naprawdę tam był. Nowa funkcja "Curve Expression" sprawia, że zakręty na drodze są bardziej realistyczne i płynne. Dodatkowo mini-mapa pomoże lepiej orientować się w trasie. Nowością w Fuuraiki 5 jest "Ship Mode", który pozwala na podróżowanie statkiem do odległych wysp, takich jak Dolphin Island. Po dotarciu na miejsce, bohater przełącza się w tryb przygodowy, aby eksplorować teren i zbierać materiały do artykułów. W tej części gry wszystkie tła są rzeczywistymi nagraniami wideo, co jeszcze bardziej wzmacnia realizm rozgrywki. Gracze będą mogli także robić zdjęcia odwiedzanych miejsc i ludzi, których spotkają na swojej drodze. Fotografie przydadzą się później podczas pisania artykułów do konkursu MieCom.

Fuuraiki 5 wprowadzi jeszcze bardziej szczegółowe przedstawienie lokalnej kuchni, a jak wiemy dla Japończyków bardzo ważnym aspektem jest jedzenie. Będzie nam dane „spróbować” Ise Udon, tradycyjnego grubego makaronu, Tonteki, czyli smażonego steku wieprzowego, a także świeżych owoców morza prosto z portów Mie. Po całym dniu zwiedzania bohater wraca na obozowisko, by napisać artykuł i wysłać go do MieCom. W nowej odsłonie system oceniania artykułów został ulepszony, a publikowanie tekstów w jednej kategorii zwiększa szanse na awans w rankingu. W trakcie pobytu na kempingu można także spotkać interesujących bohaterów pobocznych, którzy wprowadzą dodatkowe wątki fabularne. W Fuuraiki 5 gracz może odwiedzić ponad 100 wyjątkowych miejsc, od znanych atrakcji po ukryte perełki. Oto niektóre z nich: Nagashima Spa Land – ogromny park rozrywki z ekscytującymi kolejkami górskimi.

Maruyama Senmaida – słynne tarasowe pola ryżowe, idealne na zdjęcie z motocyklem.

Dolphin Island – wyspa pełna dzikiej przyrody, gdzie można zobaczyć delfiny i wydry. Podczas podróży przez Mie, bohater spotka trzy główne bohaterki, z których każda ma własną historię i powody podróży. Gracz może zdecydować, czy skupi się na pracy, czy rozwinie romantyczny wątek. Premiera w Fuuraiki 5 odbędzie się 31 lipca 2024 na konsolach PlayStation 5, PlayStation 4 i Nintendo Switch.



Poniżej możecie zobaczyć jak wygląda ta jednak dość nietypowa rozgrywka: