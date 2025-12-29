W plikach The Last of Us Part II odnaleziono dwie niemal ukończone mechaniki rozgrywki, które ostatecznie nie trafiły do gry.

Modder przywrócił wycięte mechaniki z The Last of Us Part II, ujawniając ambitniejsze plany Naughty Dog.
Ostatnie odkrycia dokonane w plikach pecetowej wersji The Last of Us Part II pokazują, że Naughty Dog rozważało znacznie bardziej rozbudowane rozwiązania gameplayowe, niż te, które trafiły do finalnej wersji gry.
The Last of Us Part II – wycięte mechaniki rozgrywki
Za odkrycia odpowiada modder Speclizer, który odnalazł i przywrócił dwie niemal ukończone mechaniki. Pierwszą z nich jest Peek Mode, pozwalający na wychylanie się zza rogów oraz zaglądanie nad i pod przeszkody. Funkcja posiada komplet animacji, jednak najpewniej została usunięta ze względu na ograniczoną użyteczność przy charakterystycznej pracy kamery w serii.
Znacznie ciekawiej prezentuje się druga mechanika – Hold Up, czyli system poddawania przeciwników. Pozwalał on na ciche zajście wroga od tyłu i zmuszenie go do podniesienia rąk. Gracz mógł następnie sterować ruchem jeńca, decydując o jego położeniu i kierunku obserwacji, co wyraźnie kojarzy się z rozwiązaniami znanymi z Metal Gear Solid V.
O wysokim stopniu zaawansowania tej funkcji świadczą odnalezione skrypty dialogowe („Nie rób nic głupiego”, „Ręce na widoku”) oraz w pełni działające animacje, które po odblokowaniu płynnie integrują się z rozgrywką.
Możliwość przywrócenia tych elementów pojawiła się dzięki premierze gry na PC, która otworzyła przed społecznością modderską dostęp do narzędzi umożliwiających dokładną analizę kodu. Naughty Dog było blisko znaczącego pogłębienia systemu skradania w The Last of Us Part II.
