W oczekiwaniu na trzeci sezon anime i grę, Solo Leveling ma dla fanów coś ekstra. Zapowiedziano nową mangę

Solo Leveling otrzyma krótką mangę, jeszcze przed trzecim sezonem anime.

Fenomen Solo Leveling nie zwalnia tempa. Od premiery pierwszego sezonu w styczniu 2024 roku seria produkowana przez Aniplex i A-1 Pictures stała się jednym z największych światowych hitów anime. Teraz marka otrzyma kolejny projekt jakim jest nowa, krótka manga powiązana z nadchodzącą grą wideo. Nowa manga promująca Solo Leveling: Karma Oficjalne konto gry Solo Leveling: Karma ogłosiło, że w przygotowaniu znajduje się nowa krótka manga zatytułowana Moments in Between. Projekt ma promować nadchodzącą grę i rozszerzyć jej uniwersum. Na ten moment nie podano dokładnej daty premiery mangi. Wiadomo jedynie, że publikacja ma ukazać się w najbliższych tygodniach lub miesiącach. Twórcy zapowiadają, że kolejne informacje zostaną ujawnione w późniejszym terminie. Nie wiadomo również, kto odpowiada za scenariusz nowej mangi. Opublikowana grafika przedstawiająca Sung Jinwoo i jego Cienie została przypisana artyście działającemu pod pseudonimem 1228cjrb w serwisie X. Wczytywanie ramki mediów.

Według pierwszych informacji, manga Moments in Between będzie osadzona w świecie gry Solo Leveling: Karma i skupi się na krótkich opowieściach przedstawiających relacje pomiędzy głównym bohaterem, Sung Jinwoo, a jego wiernymi Cieniami. Styl ilustracji sugeruje, że manga może zostać utrzymana w konwencji chibi, co wskazuje na lżejszy i bardziej humorystyczny ton opowieści. Byłoby to interesującym kontrastem wobec samej gry, która ma opowiadać znacznie mroczniejszą historię.

GramTV przedstawia:

Akcja Solo Leveling: Karma ma koncentrować się na tzw. 27-letniej Wojnie Monarchów. Historia przedstawi wydarzenia po cofnięciu czasu przez Sung Jinwoo i pozwoli fanom poznać fragmenty uniwersum, które w oryginalnym dziele przez lata pozostawały niewyjaśnione. Gra tworzona przez Netmarble ma zadebiutować w 2026 roku na PC, iOS oraz Androidzie i choć dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, produkcja zapowiada się na największy projekt w historii całej marki. Uniwersum posiada już kilka gier, w tym Solo Leveling: Arise oraz Solo Leveling: Arise OVERDRIVE, jednak wszystko wskazuje na to, że Solo Leveling: Karma będzie najambitniejszym projektem w historii całej franczyzy. Ponieważ anime znajduje się obecnie w przerwie przed trzecim sezonem, nowa manga i nadchodząca gra mają utrzymać zainteresowanie fanów i jeszcze bardziej rozbudować niezwykle popularne uniwersum Solo Leveling. Czy tak będzie? Jak zawsze czas pokaże.