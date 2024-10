W nowy tryb w GTA Online zagrano w weekend aż 2,6 miliona razy. Inspirowano się dodatkiem do Red Dead Redemption

Kilka dni temu Rockstar ogłosił nowe wydarzenie, jakie zobaczyliśmy w GTA Online z okazji Halloween. Tryb zombie survival przyciągnął do gry wielu fanów, którzy oczekują więcej zawartości w trybie wieloosobowym najnowszej odsłony serii.

GTA Online - tryb zombie survival z okazji Halloween

Oficjalna nazwa trybu dodanego do GTA Online to The Ludendorff Cemetary Survival, w którym gracze łączą siły przeciwko falom zombie z użyciem dystansowych broni oraz ulepszeń zdobywanych wraz z odnoszeniem sukcesów w grze. Według statystyk ten tryb gry zebrał w weekend około 2,6 miliona graczy, z czego 1,2 miliona stanowią nie powtarzające się osoby. Jest to znaczna poprawa względem ostatniego ruchu na serwerach GTA Online.