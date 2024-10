W modzie do Fallout: New Vegas przeniesiemy się do Meksyku. Twórcy pokazali nowy zwiastun

Będzie to fabularne rozszerzenie do gry.

Twórcy modyfikacji do Fallout: New Vegas udostępnili zwiastun, na którym kolejny raz prezentują swoje dzieło. Będzie to rozszerzenie do gry wprowadzające wiele nowej zawartości, takiej jak system towarzyszy oraz nowe zadania. Niestety mimo ponad roku od poprzedniej informacji o modzie dalej nie znamy planowanej daty premiery.

Fallout: Nuevo Mexico - nowy mod do Fallout: New Vegas

W Fallout: Nuevo Mexico przeniesiemy się do 2255 roku. Na trailerze widzimy, że wcielimy się w rolę więźnia, który właśnie został przetransportowany do Tibbet’s Prison. Modyfikacja wprowadzi wiele nowych frakcji, a my będziemy mogli dołączyć do jednej z nich. Zobaczymy również trzech specjalnych towarzyszy oraz specjalny system pozwalający na realistyczne interakcje z postaciami.