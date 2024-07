W Dragon Age: The Veilguard budowanie relacji będzie ważną częścią rozgrywki

Zgodnie z przekazanymi informacjami budowanie silniejszych relacji z towarzyszami będzie jednym z kluczowych elementów Dragon Age: The Veilguard. Tylko od wyborów gracza zależeć będzie bowiem, w jaki sposób kompani będą odnosić się do głównego bohatera. Każda z postaci posiadać będzie „Poziom Relacji”, który będzie można rozwinąć m.in. poprzez wykonywanie „osobistych” zadań dla towarzyszy.

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Dragon Age: The Veilguard otrzyma „solidny” systemem transmogryfikacji . BioWare najwyraźniej nie zamierza jednak zwalniać tempa. Deweloperzy podzielili się bowiem kolejnymi szczegółami na temat wspomnianej produkcji. Tym razem otrzymaliśmy nieco informacji na temat budowania relacji z towarzyszami w nadchodzącej odsłonie serii Dragon Age.

Relacje są kluczowe, nie tylko romanse, ale i przyjaźnie. Chcieliśmy również pochylić się nie tylko nad relacjami z głównym bohaterem, ale także nad ich relacjami między sobą. To odnaleziona rodzina i na koniec muszą sobie ufać i mieć w sobie wsparcie – mówi Corinne Bush, reżyserka nadchodzącej odsłony Dragon Age.

BioWare zapewnia również, że wzmacnianie relacji z towarzyszami w Dragon Age: The Veilguard będzie istotne nie tylko dla narracji, ale także samej rozgrywki. Za każdym razem, gdy „Poziom Relacji” z daną postacią wzrośnie, to otrzyma ona punkty umiejętności. Drzewka umiejętności kompanów nie będą oczywiście tak rozbudowane, jak to głównego bohatera, ale i tak będą posiadać kilka różnych opcji.

Na koniec przypomnijmy, że Dragon Age: The Veilguard powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nowa odsłona popularnej serii od BioWare ma zadebiutować na wymienionych platformach jesienią 2024 roku. Dokładna data premiery nie została jednak jeszcze ujawniona.