W Cyberpunk: Orion odwiedzimy nie tylko Night City? Wspomniano o nowym mieście

Jest jeszcze jedno miasto, które odwiedzamy. Night City wciąż tam jest, ale pamiętam, że spojrzałem na to [nowe miasto – dop. red.] i powiedziałem: „Tak, rozumiem, o co chodzi i to naprawdę działa”. Nie czuć w nim Blade Runnera, a bardziej przypomina Chicago, które poszło w złym kierunku – powiedział Pondsmith.