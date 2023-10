Cyberpunk 2077: Widmo wolności – CD Projekt Red chwali się ocenami

O tym, że Cyberpunk 2077: Widmo wolności to udane rozszerzenie wiemy już od dawna. Potwierdza to chociażby przygotowana przez nas recenzja, w której Muradin naprawdę wysoko ocenia grę polskiego studia. Dziennikarze z całego świata docenili historię i zmiany, które zawitały do gry wraz z dodatkiem, a twórcy z CD Projekt Red zdecydowali się tym pochwalić na specjalnym trailerze.

Rewelacyjne oceny dla Cyberpunk 2077: Widmo wolności chyba nie są dla nikogo zaskoczeniem

Dziewiątki i dziesiątki w recenzjach chyba nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem. Cyberpunk 2077: Widmo wolności to naprawdę udana produkcja, co udowadniają również opinie samych graczy. Wyłącznie na Steam rozszerzenie doczekało się blisko 8000 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 88%, to pozytywne opinie. Przed paroma dniami poznaliśmy również wyniki sprzedażowe.



Na koniec przypomnijmy, że Cyberpunk 2077: Widmo Wolności zadebiutowało na rynku 26 września, a dodatek jest dostępny wyłącznie na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.