W Conan Exiles wkrótce nastanie nowa era. Sezon Age of Heroes zmierza do sandboksowego survivalu

Dodatkowo poinformowano, że Karnet Bojowy został wycofany. Do dyspozycji graczy pozostaje natomiast sklep z przedmiotami, „Bazar”. Między aktualizacjami rozdziału pojawiać się mają dodatkowe, drobne update’y.

Conan Exiles to wieloosobowa gra survivalowa online, obecnie wzbogacona o czarną magię, osadzona w świecie Conana Barbarzyńcy. Wejdź do rozległego otwartego świata i przemierzaj go z przyjaciółmi lub nieznajomymi. Zbuduj własny dom, a nawet całe miasto. Przetrwaj siarczyste mrozy, odkryj pełne łupów podziemia, rozwijaj swoją postać, aby z ocaleńca-zbieracza zmienić się w silnego barbarzyńcę czy potężnego czarownika i walcz, aby zdominować wrogów podczas wojen oblężniczych, o których będą krążyć legendy. – głosi opis gry.