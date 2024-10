W Call of Duty: Black Ops 6 zapłacimy dodatkowo za lepszej jakości dźwięk przestrzenny

Kilka dni temu poznaliśmy szczegóły związane z trybem wieloosobowym w Call of Duty: Black Ops 6 . Pojawiło się również kilka problemów związanych z udostępnieniem gry do pobrania , które wpłynęły na poprzednie odsłony Call of Duty. Tymczasem, jak się okazuje, najnowsza część serii zaoferuje nietypowe rozwiązanie dotyczące spersonalizowanego profilu dźwięku przestrzennego.

Call of Duty: Black Ops 6 – za 20 dolarów gracze kupią lepszej jakości dźwięk dostosowany do użytkownika

Activision we współpracy z firmą Embody zapewni w Call of Duty: Black Ops 6 opcję „rozszerzonego trybu słuchawek”. Technologia od wspomnianej firmy „zwiększa dokładność kierunkową dźwięków” i ma znacznie poprawiać wrażenia związane z warstwą audio, poprzez analizę kształtu głowy i uszu gracza. Opcja, która szczególnie może przydać się e-sportowcom, została przedstawiona na materiale, który znajduje się na dole wiadomości.

Co istotne, „rozszerzony tryb słuchawek” w Call of Duty: Black Ops 6 nie będzie darmowy. Za 5-letni dostęp do opcji z możliwością personalizacji zainteresowani będą musieli zapłacić 20 dolarów. Chętni będą mogli również przetestować tryb bezpłatnie przez 30 dni. Uniwersalny profil będzie natomiast darmowy.