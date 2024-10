W Alan Wake 2 będziemy mogli być nieśmiertelni. Twórcy potwierdzili nowy update

Dziś premiera dodatku The Lake House.

Na ostatnim pokazie Xbox Partner Preview kolejny raz zobaczyliśmy prezentację drugiego dodatku do Alan Wake 2, czyli The Lake House. Twórcy poinformowali w najnowszym wpisie, że w ostatnim czasie pracowali również nad aktualizacją z okazji drugiej rocznicy wydania tytułu. Otrzymaliśmy sporą listę nowości, które pojawią się w grze już dzisiaj.

Alan Wake 2 - aktualizacja z okazji rocznicy gry

We wpisie udostępnionym przez twórców Alan Wake 2 możemy przeczytać, że podczas pracy nad dodatkami Night Springs oraz The Lake House zbierali oni również informacje od społeczności dotyczące usprawnień, jakie mogłyby się pojawić w grze. Aktualizacja “Anniversary Update” ma wprowadzić wiele tego typu zmian. Jedną z nowości mają być usprawnienia dotyczące poruszania się postaci, celowania do przeciwników oraz ulepszenie haptycznych elementów kontrolera Dualsense.