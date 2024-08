Visions of Mana na nowym zwiastunie prezentującym świat gry

Seria Mana ma swoje korzenie w Final Fantasy Adventure na Game Boya, będąc historią poboczną flagowej serii Square Enix. Wszystko zmieniło się wraz z drugą częścią, Secret of Mana, rozpoczynającą etap samodzielnej serii.

Przewodnik turystyczny dla grających w Visions of Mana

Visions of Mana to zupełnie nowa historia, która ukaże się na PC i konsole już w sierpniu. Nowa odsłona będzie kontynuacją podróży Vala, nowo mianowanego strażnika duszy, którego zadaniem jest towarzyszenie swojemu przyjacielowi z dzieciństwa, Hinnie, w przekazaniu wybranej jałmużny do Drzewa Many. Gracze będą mogli podczas bitwy zbudować własny, trzyosobowy zespół marzeń i przełączać się między pięcioma grywalnymi postaciami. Te grywalne postacie to Val, Careena, Morley, Palamena i Julei. Ponadto pojawią się towarzysze wspierający, tacy jak Ramcoh, Aesh i Hinna.