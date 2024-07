Visions of Mana do sprawdzenia za darmo. Square Enix udostępniło wersję demo

Japońska firma zaprasza graczy do przetestowania nowej odsłony swojego cyklu.

Wczoraj mieliście okazję zapoznać się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi Visions of Mana na PC. Od premiery wspomnianej produkcji dzieli nas natomiast niecały miesiąc, a Square Enix najwyraźniej chce zachęcić jak największą liczbę graczy do sięgnięcia po nową odsłonę kultowego cyklu. W tym celu wydawca udostępnił wersję demonstracyjną Visions of Mana.

Wersja demo Visions of Mana już dostępna na PC oraz konsolach PlayStation i Xbox

Wersja demonstracyjna Visions of Mana dostępna jest zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach PlayStation oraz Xbox. Zgodnie z przekazanymi informacjami demo pozwala graczom doświadczyć „części historii, bitew i eksploracji” dostępnych we wspomnianej produkcji. Gracze, którzy zdecydują się na przetestowanie gry, po zakupie pełnej wersji otrzymają 3 sztuki broni dla Vala.