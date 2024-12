Viggo Mortensen, tak jak inni, może wrócić w nowym Władcy Pierścieni. Czy się zgodzi?

Nadchodzący film Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma Andy’ego Serkisa może przywrócić widzów do Śródziemia z dobrze znaną obsadą. Ian McKellen i Orlando Bloom potwierdzili już, że otrzymali propozycję powrotu do swoich ról, a teraz uwaga skupia się na Viggo Mortensenie. Powrót aktora do swojej roli jest bardzo realny, zwłaszcza, że jego postać ma odegrać ważną rolę w nadchodzącym filmie.

Viggo Mortensen jako Aragorn ważnym elementem nowego Władcy Pierścieni

Potwierdziła to Philippa Boyens, scenarzystka oryginalnej trylogii. Ujawniła, że postać Aragorna odegra kluczową rolę w fabule Polowania na Golluma, co otwiera drzwi dla Mortensena, choć jego udział nie został jeszcze potwierdzony.