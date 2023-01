Velma to obecnie najgorsza animacja w historii serwisu IMDb

Jak podaje między innymi serwis Daily Mail, serial animowany Velma to aktualnie trzeci najgorzej oceniany serial w historii serwisu IMDb i równocześnie najgorzej oceniana animacja (via Twinfinite). Nieco ponad tydzień temu informowaliśmy Was, że widzowie dosłownie zmiażdżyli produkcję negatywnymi opiniami – teraz widzimy tego efekty. Serial jest krytykowany za praktycznie każdy element, począwszy od bardzo kiepskiej animacji, poprzez nijakich bohaterów, a skończywszy na kompletnym braku zrozumienia oryginału.

Velma to najgorzej oceniana animacja na IMDb