Vanguard od Remedy Entertainment nie będzie grą free-to-play. Zmiana planów

Remedy Entertainment poinformowało, że pracuje nad projektem Vanguard już na początku 2020 roku . Nieco później twórcy gry Alan Wake 2 nawiązali współpracę z firmą Tencent , która zdecydowała się współfinansować wspomnianą produkcję. To właśnie w porozumieniu z chińskim gigantem fińskie studio podjęło decyzję o zmianie modelu dystrybucji i przemianowanie projektu Vanguard na „Kestrel”.

Alan Wake 2 ma szansę zdobyć aż 8 statuetek na The Game Awards 2023 . Tymczasem Remedy Entertainment podzieliło się wczoraj nowymi informacjami na temat jednej ze swoich nadchodzących produkcji. Mowa tutaj o projekcie Vanguard, który – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – miał być grą-usługą dystrybuowaną w modelu free-to-play. Fińskie studio postanowiło jednak zmienić plany i poinformowało, że wspomniana produkcja będzie „tytułem premium”.

Część byłego zespołu deweloperskiego Vanguard przeniesie się do prac nad innymi bieżącymi projektami Remedy, podczas gdy główne kierownictwo i wybrani członkowie zespołu deweloperskiego Kestrel skoncentrują się na nowym kierunku projektu od fazy koncepcyjnej, aby stworzyć sieciową grę premium z silnym elementem kooperacji – poinformowało Remedy Entertainment.

W oficjalnym komunikacie Remedy Entertainment informuje, że decyzja wynika z ryzyka związanego z wydaniem „udanej gry na szybko zmieniający się rynek free-to-play” . Wspomniany projekt ponownie trafił do fazy koncepcyjnej, a deweloperzy zamierzają wybrać kierunek rozwoju, który będzie opierał się na „mocnych stronach” fińskiego studia. Zapowiedziano jednak, że projekt Kestrel – podobnie jak Vanguard – będzie grą sieciową skupioną na trybie współpracy.

Fińskie studio pracuje obecnie również m.in. nad Control 2. Kontynuacja gry z 2019 roku została zapowiedziana w listopadzie 2022 roku, ale Remedy Entertainment wciąż nie podzieliło się żadnymi materiałami ze wspomnianej produkcji. W produkcji znajduje się również remake dwóch pierwszych odsłon serii Max Payne oraz projekt Condor, czyli sieciowy spin-off Control.

Na koniec przypomnijmy, że wspomniany na początku wiadomości sequel Alana Wake’a zadebiutował pod koniec października na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Remedy Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Alan Wake 2 – recenzja. Horror znakomity, ale nie idealny.