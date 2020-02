News

Ciekawe wieści dla fanów fińskiego studia Remedy Entertainment, W najnowszym komunikacie skierowanym do inwestorów firma wyliczyła łącznie cztery prowadzone obecnie projekty. Wśród doskonale znanych pojawiła się wzmianka o nastawionej na sieciową rozgrywkę grze-usłudze, która pojawiła się pod kodową nazwą Vanguard. Nie ujawniono tu żadnych konkretów, ale z pewnością tytuł dotrze na rynek w późniejszym terminie, a jego zapowiedzi powinniśmy wyglądać podczas tegorocznych targów E3 w Los Angeles. Obok Vanguard przywołano jedynie linię fabularną do gry CrossFire 2 i zapowiedziane wcześniej dwa dodatki do ubiegłorocznej gry Control.



Co równie ważne, ta ostatnia ma szansę pojawić się również na next-genach. Remedy nie użyło w sprawozdaniu żadnych nawiązań do konkretnych platform, a jedynie zwróciło uwagę na unikatowość gry i jej technologiczne zaawansowanie. Oczywiście może tu być też mowa o usługach streamingowych, ale ostatecznie nic nie stoi na przeszkodzie, by Control pojawiło się i tu, i na konsolach nowej generacji.



Control zadebiutowało w sierpniu na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł jeszcze w marcu doczeka się pierwszego fabularnego rozszerzenia – The Foundation, które zaplanowano na 26 marca. Gra Remedy okazała się hitem dzisiejszej gali DICE Awards, o czym wspominaliśmy nieco wcześniej.

https://www.youtube.com/watch?v=PT5yMfC9LQM

