Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 z prezentacją kolejnego wampirzego klanu

W zeszłym tygodniu do sieci trafił nowy zwiastun Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, który skupiał się na prezentacji pierwszego wampirzego klanu. Studio The Chinese Room najwyraźniej nie zamierza jednak zwalniać tempa, ponieważ do sieci trafił kolejny materiał promocyjny poświęcony wspomnianej produkcji. Najnowszy trailer przedstawia drugi grywalny klan, który będzie dostępny w nadchodzącej kontynuacji legendarnego RPG z 2004 roku.

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 na nowym zwiastunie. Krótki gameplay trailer przedstawia klan Tremere

The Chinese Room postanowiło tym razem przedstawić graczom klan Tremere. Opublikowany zwiastun – podobnie jak miało to miejsce ostatnim razem – nie należy do najdłuższych, ponieważ trwa zaledwie 15 sekund. Nie zabrakło w nim jednak miejsca na fragmenty rozgrywki prezentujące część umiejętności, którymi posługują się członkowie wspomnianej frakcji w Vampire: The Masquerade Bloodlines 2.