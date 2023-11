Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 na zwiastunie prezentującym pierwszy klan

Studio The Chinese Room przedstawia graczom klan Brujah.

Na początku września Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 zostało zapowiedziane na nowo. Firma Paradox Interactive ujawniła również, że nad wspomnianą produkcją pracuje obecnie studio The Chinese Room, a fani nie muszą obawiać się kolejnych opóźnień. Tymczasem deweloperzy postanowili przypomnieć graczom o nowym RPG osadzonym w uniwersum znanym jako Świat Mroku. W sieci pojawił się bowiem krótki zwiastun, który skupia się na prezentacji jednego z wampirzych klanów.

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 z prezentacją klanu Brujah. Do sieci trafił krótki gameplay trailer

Najnowszy zwiastun gry Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 przedstawia klan Brujah. Jak wspomnieliśmy wyżej, materiał jest dość krótki, ponieważ trwa zaledwie 16 sekund. Nie zabrakło w nim jednak miejsca na fragmenty rozgrywki, które pozwalają sprawdzić, jak nadchodząca produkcja The Chinese Room prezentuje się w akcji. Jeśli jesteście zainteresowani, to całość znajdziecie na dole wiadomości.