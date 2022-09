Valkyrie Elysium – poznaliśmy przybliżoną długość gry

Premiera Valkyrie Elysium zbliża się wielkimi krokami. Produkcja autorstwa Soleil zadebiutuje już 29 września. Jeśli zastanawialiście się nad zakupem tego tytułu, to mamy dla Was informacje, które mogą pomóc w podjęciu decyzji.

Valkyrie Elysium – w sieci pojawiają się pierwsze recenzje

Ekipa japońskiego portalu famitsu.com miała już okazję przetestować grę i podzieliła się swoimi wrażeniami. Jeśli biegle znacie japoński, to z pewnością będzie w stanie wyłapać z tekstu dużo więcej przydatnych informacji. To, co nam rzuciło się w oczy to długość rozgrywki. Jeśli wierzyć słowom recenzenta, historia przedstawiona w głównym wątku zaabsorbuje Was na około 20 godzin i jest to całkiem przyzwoity wynik. Warto zaznaczyć również, że twórcy przewidzieli kilka zakończeń, co sprawia, że regrywalność będzie jeszcze większa.



Valkyrie Elysium jest grą wchodzącą w skład popularnej serii Valkyrie Profile. Mimo, że to kolejna odsłona cyklu, nie otrzymujemy w niej turowego systemu walki, bowiem w Valkyrie Elysium starcia rozgrywane są w czasie rzeczywistym. Valkyrie Elysium pozwala na wcielenie się w zupełnie nową Walkirię, która ma zrobić wszystko, aby nie doprowadzić do nadchodzącego Ragnaroku. Weźmiemy więc udział w długiej i niebezpiecznej podróży, w trakcie której będziemy eksplorować duże lokacje, walczyć z przeciwnikami oraz rozwijać swoją postać, zwiększając jej szanse na przetrwanie w kolejnych starciach.



Na koniec przypomnijmy, że Valkyrie Elysium pojawi się na PlayStation 4 i PlayStation 5 już 29 września. Pecetowi gracze muszą uzbroić się w cierpliwość. Premiera wersji na PC zapowiedziana została na 11 listopada.