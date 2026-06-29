Historyczne zwycięstwo Ai Ogury w Assen. Dramatyczny wyścig i groźny wypadek Marco Bezzecchiego

Ai Ogura wygrał swój pierwszy wyścig w MotoGP, a zespół Trackhouse Aprilia pierwszy raz zdominował cały weekend.

Ai Ogura z zespołu Trackhouse Aprilia odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w klasie MotoGP, triumfując w niezwykle emocjonującym Grand Prix Holandii na torze Assen. Japończyk zapisał się przy tym na kartach historii, zostając pierwszym reprezentantem Japonii od 2004 roku, który stanął na najwyższym stopniu podium w królewskiej klasie wyścigów motocyklowych. Ai Ogura pierwszym Japończykiem, który wygrał wyścig MotoGP od 2004 roku Niedzielny wyścig obfitował w zwroty akcji. Ogura objął prowadzenie już na pierwszym okrążeniu, jednak później spadł nawet na piątą pozycję. Dodatkowo na 16. okrążeniu pojawiły się problemy z systemem regulacji wysokości motocykla, przez co stracił kontakt z czołówką. Usterka była jednorazowa, więc Japończyk zdołał wrócić do walki o zwycięstwo. Na dwa okrążenia po odzyskaniu tempa, Ogura wyprzedził Jorge Martina, a następnie na 20. okrążeniu odebrał prowadzenie swojemu zespołowemu koledze Raulowi Fernandezowi. Od tego momentu zaczął systematycznie powiększać przewagę i ostatecznie przeciął linię mety z przewagą 2,004 sekundy nad rywalami.

Dla zespołu Trackhouse był to wymarzony weekend. Po sobotnim triumfie Raula Fernandeza w sprincie ekipa zanotowała drugi z rzędu dublet, zajmując dwa pierwsze miejsca również w niedzielnym Grand Prix. Podium uzupełnił Jorge Martin, zapewniając Aprilii komplet miejsc w pierwszej trójce. Hiszpan został również nowym liderem klasyfikacji generalnej mistrzostw świata po tym, jak jego zespołowy kolega Marco Bezzecchi nie ukończył wyścigu. Włoch jechał na czwartej pozycji, gdy na drugim okrążeniu zaliczył bardzo groźny upadek w zakręcie numer 15. Po incydencie został przewieziony do szpitala na szczegółowe badania. W klasyfikacji generalnej Bezzecchi traci obecnie siedem punktów do Martina. Fabio Di Giannantonio jest 16 punktów za liderem, natomiast triumfator wyścigu Ai Ogura zmniejszył stratę do 25 punktów i również liczy się w walce o tytuł. Trudny weekend zanotował z kolei Marc Marquez, który po Grand Prix Holandii traci do lidera już 40 punktów. Tuż za podium uplasował się Fabio Di Giannantonio. Włoch otrzymał pod koniec wyścigu karę długiego okrążenia za skrócenie ostatniej szykany podczas agresywnego ataku na Marca Marqueza, ale mimo to utrzymał czwartą pozycję.

GramTV przedstawia:

Piąte miejsce zajął Alex Marquez po wymagającym weekendzie dla zespołu Gresini Ducati. Szóstą lokatę złapał Enea Bastianini z Tech3 po tym, jak Marc Marquez został ukarany za przekroczenie limitów toru na ostatnim okrążeniu. Czołową dziesiątkę uzupełnili Fabio Quartararo, Brad Binder oraz Alex Rins. Wyścigu nie ukończyło kilku czołowych zawodników. Francesco Bagnaia wycofał się z powodu problemów z hamulcami na 15. okrążeniu, natomiast Pedro Acosta zakończył rywalizację z powodu problemów fizycznych. Na mecie nie zameldowali się również Joan Mir, Franco Morbidelli i Toprak Razgatlioglu. Pełne wyniki wyścigu MotoGP na torze w Assen: