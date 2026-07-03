Vaiana 3 już powstaje. Disney chce rozwijać swoją dochodową serię

Kolejna część animowanej serii już powstaje.

Disney nie zamierza żegnać się z jedną ze swoich najpopularniejszych animowanych serii ostatnich lat. Dwayne Johnson, czyli filmowy Maui, potwierdził, że wytwórnia rozmawia już o realizacji trzeciej części Vaiany. Na premierę trzeba będzie jednak poczekać, gdyż wcześniej do kin trafi aktorska wersja pierwszego filmu. Vaiana 3 – Dwayne Johnson potwierdził plany Disneya Informacja pojawiła się podczas konferencji prasowej w Rio de Janeiro, gdzie Dwayne Johnson promował aktorską Vaianę. Film ma zadebiutować w kinach 10 lipca, a aktor jasno dał do zrozumienia, że Disney myśli już o dalszym rozwoju animowanej serii.

Tak, rozmawialiśmy o Vaianie 3, tak. Ale najpierw aktorska Vaiana, pozwolimy jej najpierw trafić do widzów. Mamy wspaniałych Jareda Busha i Danę Ledoux Miller, którzy byli naszymi scenarzystami, i to oni napiszą Vaianę 3. Powrót Jareda Busha i Dany Ledoux Miller powinien ucieszyć fanów serii. Bush jest związany z Vaianą od samego początku i odpowiadał za scenariusze poprzednich odsłon, a także aktorskiego remake’u. Dana Ledoux Miller dołączyła do marki przy Vaianie 2, gdzie współtworzyła scenariusz, a także współreżyserowała film razem z Bushem oraz Davidem Derrickiem Jr. Oznacza to, że kolejna część pozostanie w rękach osób, które dobrze znają tę historię i jej bohaterów. Decyzja Disneya nie jest szczególnym zaskoczeniem, zwłaszcza po wynikach, jakie osiągnęła Vaiana 2. Pierwsza część z 2016 roku zarobiła na świecie 680 milionów dolarów. Prawdziwy wzrost popularności tytuł zaliczył jednak później na Disney+, gdzie przez długi czas pozostawał jedną z najchętniej oglądanych produkcji w streamingu. Vaiana 2 początkowo była przygotowywana jako serial na Disney+, ale ostatecznie została przerobiona na pełnometrażowy film kinowy. Ryzyko szybko się opłaciło. Produkcja zadebiutowała w okolicach Święta Dziękczynienia w 2024 roku, notując otwarcie na poziomie 225 milionów dolarów, a następnie zakończyła globalny marsz z wynikiem 1,059 miliarda dolarów. Taki rezultat sprawił, że Disney ma mocny argument, by kontynuować animowaną serię równolegle z aktorskim remakiem.

GramTV przedstawia:

W trzeciej części najprawdopodobniej ponownie usłyszymy Dwayne’a Johnsona jako Mauiego oraz Auliʻi Cravalho jako Vaianę. Szczegóły fabuły nie zostały jeszcze ujawnione. Pierwszy film opowiadał o córce wodza, wybranej przez ocean do przywrócenia dobrobytu swojej wyspie. W drugiej części bohaterka wyruszyła na niebezpieczną wyprawę w głąb morza, aby odnaleźć ukrytą wyspę i zdjąć klątwę. Nie wiadomo również, kto odpowie za piosenki w Vaianie 3. Lin-Manuel Miranda, autor takich utworów jak How Far I’ll Go oraz You’re Welcome, pracował przy pierwszej części, ale nie wrócił przy kontynuacji. W Vaianie 2 muzykę przygotowały Abigail Barlow i Emily Bear, znane wcześniej między innymi z The Unofficial Bridgerton Musical. Zanim jednak Vaiana 3 wypłynie na szerokie wody, Disney skupi się na aktorskiej wersji oryginału. W filmie ponownie wystąpi Dwayne Johnson, a w tytułową bohaterkę wcieli się debiutująca w dużej roli Catherine Laga’aia. Produkcję wyreżyserował Thomas Kail, dla którego będzie to pełnometrażowy debiut fabularny. Scenariusz przygotowali Jared Bush i Dana Ledoux Miller. Na ten moment największym pytaniem pozostaje data premiery Vaiany 3. Walt Disney Animation Studios w obecnym kalendarzu ma już zaplanowane kolejne animacje. 25 listopada 2026 roku do kin ma trafić Hokus: Królestwo magii, a 24 listopada 2027 roku widzowie zobaczą Kraina lodu 3. To oznacza, że trzecia Vaiana może pojawić się najwcześniej w 2028 roku, choć Disney ma w kolejce także inną dużą markę czekającą na trzeci rozdział, czyli Zwierzogród.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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