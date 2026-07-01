Nowa produkcja z Gwiezdnych wojen ujawnia tajemnicę jednego z najlepszych seriali z uniwersum

Publikacja zdradza kulisy jednego z najlepszych pomysłów w Andorze.

Andor uchodzi za jedną z najbardziej udanych serialowych produkcji osadzonych w uniwersum Gwiezdnych wojen. Serial Tony’ego Gilroya, będący prequelem filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny historie, wyróżniał się nie tylko dojrzalszym tonem, lecz także świetnie poprowadzonymi bohaterami i przemyślanym wykorzystaniem znanych elementów sagi. Teraz nowe światło na proces powstawania produkcji rzuca album The Art of Star Wars: Andor, poświęcony całej serii. The Art of Star Wars: Andor – album ujawnia nowe szczegóły o Gwieździe Śmierci Jednym z najciekawszych fragmentów książki są materiały dotyczące więzienia na Narkinie 5. To właśnie tam Cassian Andor trafił w pierwszym sezonie serialu, a osadzeni, nieświadomi prawdziwego celu swojej pracy, składali tajemnicze elementy na potrzeby Imperium. Dopiero scena po napisach ujawniła, że więźniowie pracowali przy częściach przeznaczonych do budowy Gwiazdy Śmierci.

Twórcy serialu ukryli więc jeden z najważniejszych symboli całej sagi dosłownie na widoku. Widzowie, podobnie jak bohaterowie, przez długi czas nie wiedzieli, czym naprawdę są składane w więzieniu komponenty. Z perspektywy fabularnej był to bardzo mocny zabieg, bo pokazał, że życie Cassiana Andora zostało naznaczone przez Gwiazdę Śmierci znacznie wcześniej, niż sam mógł przypuszczać. Bohater, który później odegrał kluczową rolę w zdobyciu planów imperialnej superbroni, nie miał świadomości, że wcześniej sam uczestniczył w jej powstawaniu. Album ujawnia również, jak szczegółowo zaprojektowano cały proces pracy w więziennym kompleksie. Artyści musieli rozłożyć urządzenie na pojedyncze elementy, zaplanować jego wygląd, przygotować narzędzia, stoły montażowe, sanie repulsorowe oraz wiele innych części potrzebnych do zbudowania wiarygodnej scenografii. Wiedzieliśmy, jak urządzenie ma wyglądać w finalnej wersji, więc rozbiliśmy je na wszystkie pojedyncze elementy. Łącznie stworzyliśmy kilka tysięcy części: komponenty urządzenia, zestawy narzędzi, stoły montażowe, sanie repulsorowe, a także wszystko inne, co było potrzebne do przygotowania scenografii – wyjaśnił Tim Wildgoose z Lucasfilmu.

GramTV przedstawia:

Wątek Narkiny 5 podkreśla również ogromną skalę projektu Gwiazdy Śmierci. Imperium musiało ukryć przedsięwzięcie wymagające gigantycznych zasobów, zaplecza technologicznego i pracy tysięcy osób. Serial sugerował, że system opierał się zarówno na obozach więziennych, jak i pracy niewolniczej, między innymi wykorzystywanej wobec Wookieech. Album The Art of Star Wars: Andor autorstwa Phillipa Szostaka trafił do sprzedaży 30 czerwca nakładem Abrams Books. Obecnie publikacja nie jest dostępna w Poisce.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.