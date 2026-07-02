5 lat temu premierę miał nieudany film science fiction, który mógł pogrzebać serię na lata. Fani wciąż czekają na nową część

Kolejna odsłona ma być w planach, ale od dawna nie otrzymaliśmy żadnych konkretów o produkcji.

Noc oczyszczenia: Żegnaj Ameryko obchodzi dziś piątą rocznicę premiery. Piąta część popularnego cyklu horrorów science fiction pozostaje ostatnią jak dotąd odsłoną serii i choć temat jej powrotu regularnie wraca w wypowiedziach twórców, wciąż nie wiadomo, kiedy kolejny film faktycznie trafi do kin. Noc oczyszczenia: Żegnaj Ameryko – nieudana część spowodowała jak dotąd najdłuższą przerwę między kolejnymi odsłonami serii Film Everarda Valerio Gouta zadebiutował w amerykańskich kinach 2 lipca 2021 roku i kontynuował wydarzenia znane z Noc oczyszczenia: Czas wyboru. Tym razem sama idea dorocznej nocy bezprawia została doprowadzona do punktu krytycznego. Grupa ekstremistów nie zamierzała zakończyć przemocy o świcie, co prowadziło do rozpadu kraju i zamieniało Stany Zjednoczone w strefę chaosu.

Przez długi czas Noc oczyszczenia: Żegnaj Ameryko była traktowana jako zamknięcie filmowej serii. Już przy premierze podkreślano, że jest to produkcja zapowiadana jako finałowy rozdział cyklu, choć sami twórcy nie zamykali całkowicie drzwi do kolejnych historii. Everardo Gout mówił, że ewentualna kontynuacja musiałaby być czymś wyjątkowym i organicznie wynikać z tego, co zbudowano w piątej części. James DeMonaco, twórca serii, sugerował z kolei, że ma pomysł na dalszy rozwój, ale decyzja zależy od tego, czy widzowie nadal będą chcieli oglądać ten świat. To właśnie dlatego rozwój serii wyhamował. Nie chodziło wyłącznie o wynik finansowy, gdyż film zarobił globalnie blisko 77 milionów dolarów przy wspomnianym budżecie 18 milionów dolarów. Problemem było raczej znalezienie nowej formuły. DeMonaco mówił wprost, że przy franczyzach najłatwiej wpaść w pułapkę powtarzania tych samych pomysłów, a przy kolejnej odsłonie chciałby uniknąć takiego błędu. Jason Blum dodawał natomiast, że box office jest ważny, ale równie istotne są świeży pomysł i poczucie, że dana seria w naturalny sposób ma jeszcze coś do powiedzenia.

GramTV przedstawia:

Noc oczyszczenia: Żegnaj Ameryko spotkała się z mieszanym przyjęciem. Na Rotten Tomatoes film ma 48 procent pozytywnych recenzji krytyków przy 160 opiniach, ale jednocześnie 78 procent pozytywnych ocen widzów wśród ponad tysiąca zweryfikowanych głosów. Krytycy zarzucali produkcji, że nie wykorzystuje w pełni aktualnych politycznie tematów, choć nadal pozostaje skuteczna jako brutalny, dosadny thriller. Widzowie częściej podkreślali, że film jest przewidywalny i nie tak satysfakcjonujący jak niektóre wcześniejsze części, ale fani serii nadal mogli znaleźć w nim sporo akcji. Podobny obraz wyłania się z Metacritic. Tam film ma średnią 53 punkty na 100 na podstawie 33 recenzji krytyków. Finansowo Noc oczyszczenia: Żegnaj Ameryko poradziła sobie przyzwoicie, szczególnie biorąc pod uwagę okres pandemiczny i ostrożniejszy powrót widzów do kin. Box Office Mojo podaje 44,5 milionów dolarów wpływów z rynku amerykańskiego, 32,5 milionów dolarów z rynków międzynarodowych, co daje 76,99 milionów dolarów globalnie. Szansa na powrót serii istnieje, ale obecnie pozostaje zawieszona między gotowym pomysłem a decyzjami producenckimi. W lipcu 2025 roku informowano, że James DeMonaco i jego żona napisali scenariusz szóstego filmu, który trafił do Jasona Bluma i Blumhouse. Twórca sugerował też powrót lubianej postaci oraz nowe bohaterki, które miałyby odświeżyć dynamikę cyklu. Pod koniec 2025 roku producent Brad Fuller potwierdzał, że DeMonaco pracuje nad tekstem, a Frank Grillo pozostaje ważną postacią w rozmowach o przyszłości marki. Jednocześnie nie wyglądało to jeszcze na projekt gotowy do szybkiego wejścia na plan, a konkretny termin premiery nie został ogłoszony. Oznacza to, że Noc oczyszczenia: Żegnaj Ameryko nadal pozostaje ostatnim filmem serii, ale raczej nie musi być jej definitywnym pożegnaniem.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.