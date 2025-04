Uszkodzony kondensator w ASUS RTX 5090 TUF

GeForce RTX 5090 to jedna z najdroższych kart graficznych od NVIDIA. Jednak nie wszystkie karty RTX 5090 są takie same i nie wszystkie mają taką samą jakość.

Być może z powodu braku dostaw procesorów graficznych GB202, co spowodowało poważne problemy z dostawami, partnerzy płyt głównych zostali zmuszeni do produkcji i dystrybucji kart w znacznie szybszym tempie, co spowodowało obniżenie jakości produkcji. Albo może któryś z użytkowników po prostu miał pecha.

Według wątku na Reddicie wygląda na to, że jedna z kart graficznych RTX 5090 TUF firmy ASUS cierpiała na dziwny problem.

Najwyraźniej pękł jeden z kondensatorów. Dobra wiadomość jest taka, że ​​karta nadal działa, ale korzystanie z niej nie jest już przyjemnością. Redditor Muted Mobile3977 twierdzi, że zauważył zwiększony hałas nawet podczas oglądania Netflixa.