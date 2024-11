Usuwania gier ciąg dalszy. Tym razem „złym” jest Sega

The Crew, Forza Horizon 4 czy też ostatnie Little Big Planet 3, to gry będące świetnym przykładem tego, że gracze nie lubią jak usuwa się ich ulubione gry. Są to przypadki pojedyncze, ale mimo to dość głośne. Jeśli byliście w gronie wściekających się z powodu wyżej wymienionych praktyk to usiądźcie i złapcie się czegoś.

60 klasyków Segi zniknie z cyfrowej dystrybucji

Sega zdecydowała się na usunięcie 60 klasycznych tytułów z cyfrowej sprzedaży na raz. 6 grudnia nastąpią wielkie czystki na platformach Steam, Nintendo Switch, PlayStation oraz Xbox. Jeśli macie ochotę nadrobić jeszcze kilka dobrych klasyków takich jak kultowe Crazy Taxi lub kolekcja SEGA Mega Drive, to radzimy się nieco pospieszyć.