Until Dawn na PC z nowymi szczegółami. Ujawniono oficjalne wymagania sprzętowe

Na oficjalnym blogu PlayStation udostępniono aż cztery konfiguracje. Oprócz minimalnych i rekomendowanych wymagań sprzętowych otrzymaliśmy również wymagania, które trzeba spełnić, by uruchomić Until Dawn na wysokich lub „ultra” ustawieniach graficznych . Całość znajdziecie poniżej.

Until Dawn – wysokie wymagania sprzętowe

: 70 GB (zalecany dysk SSD); Wydajność: 1440p i 60 FPS lub 4K i 30 FPS.

Until Dawn – wymagania sprzętowe „Ultra”

: 70 GB (zalecany dysk SSD); Wydajność: 4K i 60 FPS.

Na koniec warto przypomnieć, że remake Until Dawn zadebiutuje na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 już 4 października 2024 roku, a więc za niecały miesiąc. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat oryginalnej wersji produkcji studia Supermassive Games, to zapraszamy Was do lektury: Until Dawn – recenzja.