UNDECEMBER to kolejny rywal Diablo Immortal. Zobaczcie zwiastun produkcji

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo na rynku pojawi się kolejna produkcja, która spróbuje zawalczyć z aktualnym królem gier mobilnych z gatunku hack’n’slash. Produkcja pod tytułem UNDECEMBER zapowiada się co najmniej interesująco i być może będzie godnym rywalem Diablo Immortal od studia Blizzard Entertainment. Deweloperzy zamierzają bowiem oddać w nasze ręce tytuł free-to-play, gdzie będziemy eksplorować mroczny świat pełen niebezpiecznych lochów i różnych przeciwników. Z okazji zbliżającego się debiutu opublikowano widowiskowy zwiastun gry, który możecie oczywiście zobaczyć poniżej.

UNDECEMBER – nowy rywal Diablo Immortal

Dotychczas w UNDECEMBER mogli grać jedynie mieszkańcy Korei Południowej. Tylko od stycznia bieżącego roku, czyli od premiery we wspomnianym kraju, tytuł zebrał ponad trzy miliony wstępnych rejestracji – najprawdopodobniej właśnie ze względu na tak dużą popularność studio Needs Games zdecydowało się na globalny debiut. Wszyscy zainteresowani otrzymają możliwość sprawdzenia wersji demonstracyjnej gry podczas kolejnego Festiwalu Steam Next, który potrwa od 3 do 10 października.

Na koniec warto zaznaczyć, że UNDECEMBER powstaje również w wersji na urządzenia mobilne z systemami Android oraz iOS. Globalna premiera produkcji ma nastąpić 12 października bieżącego roku – równocześnie na komputerach osobistych i urządzeniach mobilnych.