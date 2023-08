Uma Thurman i Samuel L. Jackson w komediowym thrillerze kryminalnym The kill room. Jest zwiastun

Film opowiada losy płatnego zabójcy (Manganiello), jego szefa (Jackson), handlarza dziełami sztuki (Thurman) i ich planu prania brudnych pieniędzy, który przypadkowo zmienia z dnia na dzień zabójcę w awangardową sensację.

Film jest dziełem scenarzysty Jonathana Jacobsona i reżysera Nicola Paone'a (Święto przyjaciół). W obsadzie znaleźli się także Debi Mazar, Dree Hemingway (Jednorożec, Starlet), Amy Keum (Honor Society, Evil) i Candy Buckley (Rzadkie przedmioty). W filmie występują również Larry Pine (Succession, The Royal Tenenbaums), Jennifer Kim (Mozart w dżungli, Dziedzictwo Bourne'a), Matthew Maher (Air, Captain Marvel), Tom Pecinka (The Survivalist) i Alexander Sokovikov (For All Mankind, The Americans ).