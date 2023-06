Samuel L. Jackson stanął w obronie Brie Larson. „Incele nienawidzący silnych kobiet”

Brie Larson nie jest powszechnie lubianą aktorką. W przeszłości gwieździe zdarzały się wypowiedzi, które przez niektóre grupy społeczne były odbierane jako kontrowersyjne. To jeszcze bardziej zmobilizowały członków tych grup do atakowania aktorki przy każdej możliwej okazji. Jeszcze w tym roku, po opóźnieniach, do kin wejdzie film Marvels, którego premiera miała według niepotwierdzonych plotek zostać przesunięta ze względu na toksyczność Brie Larson na planie. Chociaż te doniesienia nie znalazły pokrycia w rzeczywistości, to dla przeciwników aktorki był to kolejny powód, aby skrytykować odtwórczynię roli Kapitan Marvel. W najnowszym wywiadzie z okazji premiery serialu Tajna Inwazja, która to produkcja zmaga się z własnymi kontrowersjami powiązanymi z wykorzystaniem AI, Samuel L. Jackson odniósł się do krytyki Larson, nazywając atakujące aktorkę osoby „incelami”.