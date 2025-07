Ujawniono prawdziwy powód zniknięcia jednej z postaci Dragon Balla. Akira Toriyama wcale o niej nie zapomniał

Choć Dragon Ball to dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w historii mangi i anime, seria przeszła ogromną ewolucję od swoich początków, tracąc przy tym niektórych bohaterów.

Początkowo fabuła skupiała się na ludziach i komediowej przygodzie, a dopiero później pojawiła się mitologia Saiyan, która dziś stanowi główny trzon serii. Wraz z tym przesunięciem fabularnym wiele postaci z początku serii zaczęło pojawiać się coraz rzadziej. Przykładem są choćby Yamcha, Tenshinhan, a nawet Launch, która ostatecznie... po prostu zniknęła. Teraz, po latach spekulacji i żartów o tym, że Akira Toriyama “zapomniał o niej”, poznaliśmy prawdziwy powód zniknięcia Launch i wcale nie był to błąd autora.

Poznaliśmy powód zniknięcia Launch z serii Dragon Ball

Ostatnio w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, które rzucają nowe światło na to zagadkowe zniknięcie postaci Launch. Okazuje się, że głos Launch, którym była aktorka Mami Koyama, miała wyjechać z Japonii na rok i poprosiła Toriyamę, by na ten czas przestał uwzględniać jej postać w mandze. Choć prośba miała być żartobliwa lub półżartobliwa, autor faktycznie przestał rysować Launch i nigdy już do niej na poważnie nie wrócił.