Ubisoft wydał kolejne gry oparte na NFT. Tym razem padło na Blood Dragon i tytuł z Raymanem.

Ubisoft ponownie stawia na gry z elementami NFT, choć wydawać by się mogło, że temat nie wzbudza wśród graczy żadnego zainteresowania. Zagracie w Far Cry 3: Blood Dragon i nowy tytuł z udziałem Raymana.

Gra oparta na animowanym spin-offie Blood Dragon z Netflixa, to prosty, top-down shooter osadzony w neonowym świecie przyszłości. Gracze rywalizują w arenowych rozgrywkach o najwyższą liczbę zabójstw.

Ubisoft idzie w zaparte jeśli chodzi o NFT. Francuska firma postawiła tym razem na produkcje z bohaterami z uniwersów Raymana i Far Cry 3: Blood Dragon. Zastanawia jednak fakt, że z jednej strony Ubisoft wspiera świat NFT, tworząc kolejne tytuły, ale z drugiej, w żaden sposób ich nie reklamuje.

Pojawił się też nowy tytuł - Captain Laserhawk: The G.A.M.E. - i został on wydany bez większego rozgłosu. Produkcja wzbudza mieszane uczucia wśród graczy, oferując skąpą zawartość i wymagania związane z Web3. Aby zagrać w Captain Laserhawk, gracze muszą posiadać specjalny NFT Niji Warrior , który Ubisoft oferował za darmo (z niewielkimi opłatami transakcyjnymi Web3) na początku grudnia. Jeśli ktoś przegapił tę okazję, teraz musi zapłacić około 14,38 dolarów (0,0022 ETH według kursu Coinbase). NFT pełni rolę cyfrowej przepustki do gry.

Największym rozczarowaniem dla fanów Raymana jest fakt, że bohater, którego od lat nie mieliśmy okazji zobaczyć w jakimś nowym dziele, we wspomnianej grze… nie jest grywalną postacią. Pełni on jedynie rolę komentatora futurystycznych, brutalnych rozgrywek gladiatorów. To, zdaniem wielu, niegodne miejsce dla tak kultowej postaci.

Jak się już pewnie spodziewacie, gra nie przyciągnęła tłumów. Totilo zauważył, że na globalnej tablicy wyników znalazł się w pierwszej dziesiątce, mimo że liczba graczy na liście nie przekroczyła nawet stu osób. Trudno uznać tę premierę za sukces.

Captain Laserhawk: The G.A.M.E. to nie pierwszy eksperyment Ubisoftu z Web3. W październiku firma wydała Champions Tactics: Grimoria Chronicles, taktyczne RPG. Mimo że popularność NFT spadła na przestrzeni ostatnich lat, Ubisoft najwyraźniej nie zamierza rezygnować z tego kierunku. Próżno tutaj upatrywać potencjalnego sukcesu. Póki co, Ubisoft zmaga się jedynie z kolejną krytyką w temacie swoich działań.