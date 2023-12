The Crew usunięte z cyfrowej dystrybucji. Ubisoft wkrótce wyłączy też serwery

Francuska firma ma złe wieści dla fanów pierwszej odsłony serii The Crew.

Od premiery The Crew: Motorfest minęły już trzy miesiące. Tymczasem bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi Ubisoft poinformował, że pierwsza odsłona serii The Crew została usunięta z cyfrowej dystrybucji. To jednak nie koniec złych informacji dla miłośników wspomnianego tytułu. Francuska firma ogłosiła bowiem również, że serwery produkcji z 2014 roku zostaną wkrótce wyłączone.

Serwery The Crew zostaną wkrótce wyłączone. Gra zniknęła już z cyfrowej dystrybucji

Posiadacze The Crew wciąż mogą cieszyć się rozgrywką, ale – jak się okazuje – nie potrwa to zbyt długo. Ubisoft zapowiedział bowiem, że serwery produkcji z 2014 roku zostaną wyłączone już 31 marca 2024 roku. Warto dodać, że wspomniany tytuł wymaga połączenia z siecią. Oznacza to, że od 1 kwietnia 2024 roku gry nie będzie można uruchomić na żadnej platformie.