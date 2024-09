Ubisoft otrzymuje kolejny cios. Inwestor publikuje list otwarty i krytykuje studio

Problemy Ubisoftu nie mają końca. Dopiero informowaliśmy o tym, że nastąpił gwałtowny spadek cen akcji wytwórni, za sprawą bardzo słabej sprzedaży Star Wars Outlaws. Teraz “do pieca” dokładają także inwestorzy. Jeden z nich zdecydował się opublikować list otwarty, w którym wyraża swoje rozżalenie.

Inwestor Ubisoftu krytykuje studio

Inwestor Ubisoftu, Juraj Krupa z funduszu hedgingowego AJ Investments and Partners, wystosował otwarty list, w którym wyraża swoje „głębokie niezadowolenie” z wyników finansowych oraz strategicznego kierunku firmy. W liście wzywa zarząd do rozważenia przekształcenia Ubisoftu w spółkę prywatną, co mogłoby pozwolić firmie skupić się na długoterminowych celach, bez presji rynków publicznych. Są też podejmowane inne kwestie.