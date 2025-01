Ubisoft ogłosił datę startu Animus Hub. Platforma będzie integrować tytuły z serii Assassin’s Creed

Tytuły wydane przed Assassin’s Creed Origins nie będą obsługiwane przez Animus Hub. Misje w ramach Animus Hub (w zakładce Projects) będą dostępne wyłącznie w Shadows, a Ubisoft zapewnia, że zawartość będzie darmowa. Klucze służące do zdobywania nagród w ramach The Exchange będą natomiast uzyskiwane za wykonywanie zadań w Projects i nie będzie można ich kupić za prawdziwe pieniądze

Platforma zostanie uruchomiona we wszystkich wersjach Assassin’s Creed Shadows – na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Ubisoft+, Amazon Luna, PC i Mac. Jak przekazał Ubisoft, Animus Hub nie będzie działać jako samodzielny launcher i nie ma planów, aby uczynić go odrębną aplikacją. Gracze posiadający zainstalowane na systemie tytuły, takie jak Origins, Valhalla, Odyssey czy Mirage, będą mogli uruchamiać je bezpośrednio z poziomu Huba. Posiadacze wersji fizycznych gier będą musieli jednak włożyć płytę do napędu.

Dostęp do Memories (uruchamiana nowszych gier z serii) w Animus Hub będzie możliwy w trybie offline, jednak dostęp do The Exchange, Projects i The Vault (miejsca, gdzie znajdziemy odkryte w Assassin’s Creed Shadows sekrety) nie będzie możliwy bez połączenia z internetem. Wszystkie szczegóły związane z platformą znajdują się w tym miejscu.

Przypomnijmy, że Assassin’s Creed Shadows zadebiutuje 20 marca 2025 roku. Produkcja Ubisoftu zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Tego samego dnia wystartuje też omawiany Animus Hub.