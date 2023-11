Studio odpowiedzialne za Assassin's Creed: Mirage może tworzyć nową grę z serii

Według zwyczaju to studia Ubisoft Montreal oraz Ubisoft Quebec były dotychczas głównymi zespołami deweloperskimi zajmującymi się większością głównych tytułów z serii Assassin’s Creed, aczkolwiek francuska korporacja od czasu do czasu angażowała do pracy inne zespoły, czego najświeższym przykładem jest Ubisoft Bordeaux. Ten właśnie zespół opracował Assassin’s Creed: Mirage (a w przeszłości również rozszerzenie Wrath of the Druids do Assassin’s Creed: Valhalla). Wygląda jednak na to, że przygoda Ubisoft Bordeaux z serią Assassin’s Creed dopiero się rozkręca.

Twórcy AC: Mirage mogą opracować nową grę z serii

Jak podaje serwis Gaming Bolt, Ubisoft Bordeaux zatrudniło niedawno Rika Godwina jako głównego scenarzystę (co deweloper ogłosił sam na Twitterze/X), aby „kontynuować pracę nad serią Assassin’s Creed”. Choć nie zostało to wypowiedziane na głos, taka informacja mocno sugeruje, iż studio będzie – w mniejszym lub większym stopniu – zaangażowane w stworzenie nowej odsłony kultowego cyklu. Warto też wziąć pod uwagę fakt, iż wcześniej Ubisoft potwierdzał, że nie ma żadnych planów odnośnie DLC czy jakiekolwiek innego wsparcia Mirage po premierze nową zawartością.