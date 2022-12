Liam Hemsworth wniesie do serialu Wiedźmin powiew świeżości?

Po tym jak oficjalnie potwierdzono, że Henry Cavill nie wystąpi w roli Geralta w czwartym sezonie serialu Wiedźmin, wiele osób postawiło na produkcji Netflixa krzyżyk. To właśnie postać grana przez brytyjskiego aktora przyciągała przed ekran odbiorców. Wielu fanów nie może pogodzić się z tym, że jego postać zniknie z planu, a zastąpi go Liam Hemsworth. Producentka wykonawcza show jest jednak dobrej myśli.

Liam Hemsworth wniesie nową energię do serialu Wiedźmin

Podczas wywiadu, przeprowadzonego przez redakcję gamesradar.com, Lauren Schmidt Hissrich zapytano o zmianę aktora. Showrunnerka przyznała, że jest niezmiernie podekscytowana, a ostatnie wydarzenia rozpatruje jako rozpoczęcie nowego rozdziału, dzięki czemu w kolejnych sezonach powinniśmy spodziewać się powiewu świeżości i innej energii. Zaznacza też, że odbiorcy z pewnością odnajdą w serialu nowe rzeczy, które wręcz pokochają.



Warto zaznaczyć, że wspomniany wywiad skupiał się na serialu Wiedźmin: Rodowód krwi, nad którym również pracuje Lauren Schmidt Hissrich. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat nadchodzącego show, odsyłam Was tutaj.



Wszyscy dobrze wiemy jednak, kto był najlepszym Geraltem w historii! Jeśli chcecie sprawdzić swoją wiedzę na temat kultowego polskiego serialu, to zachęcamy do zmierzenia się z przygotowanym przez nas quizem.