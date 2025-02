Twórczość Stanisława Lema zostanie ponownie zaadaptowana na film. Powstaje nowy Test pilota Pirxa - znamy nazwisko reżysera

Branża filmowa ponownie sięga do twórczości wybitnego polskiego pisarza fantastyki naukowej.

Stanisław Lem wielokrotnie inspirował filmowców, a jego twórczość była adaptowana na różne sposoby. Najbardziej znane są ekranizacje Solaris – w tym kultowa wersja Andrieja Tarkowskiego oraz hollywoodzka adaptacja z George’em Clooneyem. Ostatnia adaptacja prozy Lema pojawiła się jednak w świecie gier wideo – mowa o The Invincible (Niezwyciężony), grze polskiego studia Starward Industries, osadzonej w klimatach retrofuturyzmu.

Powstaje nowy Test pilota Pirxa

Teraz Lem powraca na duży ekran, tym razem za sprawą nowej wersji Testu pilota Pirxa. Niemiecki reżyser Oliver Hirschbiegel, twórca pamiętnego Upadku i Eksperymentu, oraz Peter Harness, scenarzysta Wallandera i Nowej konstelacji, podjęli się przeniesienia tej historii na ekran. Do projektu dołączył także Adrian Czajkowski, uznany brytyjski autor science fiction polskiego pochodzenia. Film wyprodukują Nafta Films oraz Film and Music Entertainment, a scenariusz zostanie uwspółcześniony, by jeszcze mocniej podkreślić tematykę sztucznej inteligencji i granic człowieczeństwa. Warto przypomnieć, że po przygody pilota Pirxa już wcześniej sięgnięto za sprawą filmu radziecko-polskiej koprodukcji z 1979 roku.