Twórcy Total War Warhammer 3 planują zmiany w DLC oraz usuną swój launcher

Mówiąc to, Roger Collum wskazał na wprowadzenie łatki 6.0.2, która rozwiązuje kluczowe problemy z najnowszym DLC. Poprawki obejmują m.in. dodanie jednostek takich jak Squig Herds i Black Orc Big Boss do podstawowego składu Orcs and Goblins.

Collum przypomniał, że studio dostosowało model DLC po krytyce Shadows of Change. Nowe podejście umożliwia zakup poszczególnych frakcji zamiast całego pakietu, co zostanie zastosowane także w Thrones of Decay i Omens of Destruction. Studio planuje dalsze zmiany w kampaniach, w tym dla Kislev, Tzeentch i Grand Cathay.

Creative Assembly ogłosiło również, że opcjonalne Blood Pack DLC, dodające brutalne efekty, nie będzie już oferowane.