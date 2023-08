Twórcy The Last of Us są otwarci na spin-offy, ale mają jeden warunek

Krzysztof Żołyński

Twórcy serialu The Last of Us nie mają nic przeciwko rozwijaniu świata dzięki dodatkowym filmom i serialom.

Świat serialowego świata The Last of Us może się rozwijać, ponieważ spin-offy mieszczą się w wizji showrunnera HBO, Craiga Mazina. W rozmowie z The Wrap powiedział, że ani on, ani twórca gry i współshowrunner Neil Druckmann nie są im wcale przeciwni.

Nie rozmawialiśmy o tym konkretnie, ponieważ jesteśmy skupieni na opowiedzeniu głównej narracji. Nie jestem przeciwny pomysłowi stworzenia innych seriali, które mogłyby czerpać z tych postaci lub tamtego świata. Nie wiem, o ile więcej byłbym w stanie wycisnąć ze świata The Last of Us. Seriale są tak ogromne, że z pewnością marnuje się nam sporo czasu, w którym można opowiadać powiązane historie. Nie widzę problemu, żeby powstały. Jestem pewien, że Neil również byłby zainteresowany. Filmowiec dodał jednak, że obaj mają jeden bardzo ważny warunek, bez którego nie można sobie wyobrazić realizacji dodatkowych pomysłów. Świat The Last of Us można rozwijać dodatkowymi serialami Jeśli pojawi się coś sensownego, to nie widzę przeszkód. Mam wielką nadzieję, że jeśli coś takiego istnieje, to zostanie zrobione z taką samą troską, szacunkiem i miłością, jak to, co wnosimy teraz do serialu.

