Sony zabiło ubogiego klona The Last of Us. Gra zniknęła ze sklepu Nintendo

Jak podaje serwis Kotaku, gra The Last Hope: Dead Zone Survival została oficjalnie usunięta z oferty sklepu Nintendo eShop. Dla niewtajemniczonych: mowa o dość ubogim klonie The Last of Us. Sony wzięło sprawy w swoje ręce i tytuł zniknął ze sklepu przez naruszenie praw autorskich.

Sony rozprawiło się z klonem The Last of Us

Fakt, że mieliśmy do czynienia z klonem, był główną przyczyną tego, że tytuł szybko stał się popularny. Wcielaliśmy się w nim w Briana Lee, który trafił do postapokaliptycznego świata zmagającego się z epidemią zombie. W pewnym momencie przygody trafił na dziewczynkę o imieniu Eve. Brzmi znajomo?

Warto jednak przy tym wszystkim zaznaczyć, iż The Last Hope nie tylko było wyraźną kopią dzieła studia Naughty Dog, ale też otrzymało miano fatalnej wręcz produkcji, którą dało się ukończyć w zaledwie kilkanaście minut. Po interwencji Sony z sieci zniknęły też wszelkie materiały promujące grę. Zainteresowanych zapraszamy natomiast do obejrzenia poniższego filmiku o grze od Digital Foundry.