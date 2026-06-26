Motorsport Manager 2 oficjalnie zapowiedziane. Kontynuacja otrzyma wsparcie dla modów

Już w przyszłym roku zagramy w Motorsport Manager 2 i w dodatku zmodujemy grę według własnego uznania.

Studio Playsport oficjalnie zapowiedziało Motorsport Manager 2, czyli długo wyczekiwaną kontynuację popularnego menedżera wyścigowego. Gra trafi na platformę Steam w 2027 roku i zaoferuje bardziej rozbudowane systemy zarządzania, wsparcie dla modyfikacji oraz szerszy wybór kategorii wyścigowych. Motorsport Manager 2 zapowiedziane Po odzyskaniu praw do pecetowej serii przez Playsport, deweloperzy określają nową odsłonę jako głębszą, większą i bardziej ambitną kontynuację. W produkcji gracze będą mogli zarządzać zespołami w różnych dyscyplinach motorsportu, w tym w seriach Single Seater, GT oraz Endurance. Twórcy zapowiadają również kolejne kategorie, które zostaną ujawnione w późniejszym terminie. Studio podkreśla, że Motorsport Manager 2 ma być przede wszystkim rozwinięciem sprawdzonych pomysłów z pierwszej części, a nie całkowitym przeobrażeniem serii:

Nie chcemy zmieniać rzeczy tylko po to, by je zmieniać. Oryginalna gra miała bardzo mocny fundament rozgrywki i istnieje powód, dla którego gracze wciąż bawią się przy niej niemal dekadę później. Naszym celem jest rozbudowanie tej podstawy, aby gra stała się głębsza, bogatsza, bardziej elastyczna i bardziej żywa. Podobnie jak w pierwszej części, gracze wcielą się w rolę szefa zespołu wyścigowego. Do ich obowiązków będzie należało zatrudnianie kierowców, zarządzanie finansami, opracowywanie nowych części samochodów, rozbudowa zaplecza technicznego oraz planowanie długoterminowej strategii zespołu. Twórcy obiecują jednak znacznie bardziej rozbudowane mechaniki. Zespoły kontrolowane przez sztuczną inteligencję mają dynamicznie reagować na zmieniające się warunki wyścigu, strategie rywali oraz sytuacje w alei serwisowej. Nowością będzie również zaawansowany system pogodowy. Warunki atmosferyczne mają zmieniać się w różnych częściach toru, co wpłynie na strategię i przebieg rywalizacji. Podobnie jak poprzednia odsłona, Motorsport Manager 2 nie będzie korzystać z oficjalnych licencji prawdziwych mistrzostw, regulaminów czy zespołów. Dzięki temu gracze otrzymają dużą swobodę w tworzeniu własnego świata wyścigów. Będzie można samodzielnie projektować zespoły, kierowców, rywalizacje, mistrzostwa oraz własne historie. Co więcej, już w dniu premiery gra otrzyma pełne wsparcie dla modyfikacji, pozwalając społeczności tworzyć nowe serie wyścigowe i dodatkową zawartość. Matt Hanlon, lider projektu w Playsport, powiedział: Wolność jest jedną z największych zalet Motorsport Manager 2. Prawdziwy motorsport jest dla nas inspiracją, a nie ograniczeniem. Możemy czerpać z różnych epok, dyscyplin, formatów, rywalizacji i historii, aby stworzyć świat wyścigów, który będzie autentyczny, dramatyczny i pełen możliwości.

GramTV przedstawia:

Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona. Wiadomo jedynie, że Motorsport Manager 2 zadebiutuje na Steamie w 2027 roku, natomiast pełna prezentacja rozgrywki została zaplanowana na jesień. Będzie to pierwsza pecetowa odsłona serii od czasu premiery oryginalnego Motorsport Managera, który ukazał się w 2016 roku.