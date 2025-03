Twórcy szukają nowych sposobów żeby was przestraszyć. Nowy horror wykorzysta waszą kamerkę

Teraz Eyes Never Wake idzie o krok dalej i wykorzysta kamerkę internetową gracza. W opublikowanym materiale wideo można zobaczyć, jak użytkownik skanuje swoją twarz, a obraz z kamerki jest widoczny w grze. Następnie eksploruje przerażający labirynt, którego ściany zdają się skrywać jakieś mroczne tajemnice. Prawdziwym horrorem jest jednak olbrzymi potwór, który poluje na gracza. Gdy tylko pojawia się na ekranie, gracz musi schować się pod biurkiem – jeśli kamerka wykryje jego twarz, potwór go dopadnie.

Co ciekawe, twórca pomyślał również o graczach, którzy chcieliby oszukać system. Zasłonięcie kamerki uniemożliwi poruszanie się, więc jeśli użytkownik chce przetrwać, musi naprawdę schować się poza zasięgiem kamerki. Fajne rozwiązanie prawda?

Eyes Never Wake nie ma jeszcze daty premiery, ale można już dodać grę do listy życzeń na Steam. Balibyście się i uważacie że to rozwiązanie będzie innowacyjne czy to jednak tani bajer, który szybko się znudzi?