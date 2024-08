Twórcy szalonego Squirrel with a Gun mają spore plany na rozwój gry po premierze

Warto przy okazji dodać, że ostatnio wystartowała przedsprzedaż Squirrel with a Gun. Jeszcze do jutra, do momentu premiery, zakupimy grę z 10% zniżką na platformie Steam. Polska cena z rabatem to 82,79 zł.

Wiewiórko, poznaj pistolet. Jako najbardziej nieznośny gryzoń w okolicy odkryj w sobie talent (i miłość?) do zbrodni i chaosu w pogoni za złotymi żołędziami w tym szalonym połączeniu sandboxowej strzelanki i logicznej gry platformowej. Gryź, drap i strzelaj, aby uciec z podziemnej bazy i pokonać Agentów. – głosi opis gry.

Przypomnijmy, że Squirrel with a Gun zadebiutuje na komputerach osobistych już jutro – 29 sierpnia 2024 roku. Jeśli zaś chodzi o konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S, produkcja trafi na wymienione platformy jesienią.

