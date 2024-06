Twórcy Stellar Blade dzielą się planami na rozwój gry. Ujawniono także wyniki sprzedaży

Pod koniec maja do Stellar Blade trafiła aktualizacja wprowadzająca między innymi zupełnie nowy tryb rozgrywki . Teraz deweloperzy postanowili podzielić się planami na rozwój gry, a także przedstawić szacowane wyniki sprzedaży. Ponadto deweloperzy rozważają wydanie produkcji na komputery osobiste.

Shift Up przedstawia na konferencji prasowej plany na przyszłość Stellar Blade

Podczas ostatniej konferencji prasowej Shift Up podzieliło się planami na rozwój Stellar Blade. Zgodnie z przekazanymi przez użytkownika Genki_JPN informacjami na platformie X (dawny Twitter), w sierpniu do gry trafi tryb fotograficzny, natomiast w październiku Eve otrzyma nową skórkę. Pod koniec roku gracze mogą spodziewać się zawartości powstałej we współpracy z inną marką, a kolejne miesiące mają przynieść DLC, a nawet kontynuację gry.