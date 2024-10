Twórcy Star Wars: Empire At War zajmują się grą mimo 18 lat od premiery. Udostępniono aktualizację

Studio odpowiedzialne za Star Wars: Empire At War udostępniło nową aktualizację do gry i dalej planuje się zajmować produkcją nawet 18 lat po premierze. Twórcy podzielili się na Steamie listą nowości, jakie zostały dodane do gry wczoraj wieczorem. Nie jest patch wprowadzający duże zmiany, lecz społeczność zebrana wokół strategii cieszy się z dalszych prac twórców nad tytułem.

Star Wars: Empire At War - twórcy wprowadzają zmiany w wydajności gry

Star Wars: Empire At War to strategia osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen, która już niedługo będzie obchodzić 19. rocznicę wydania gry. Tytuł wciąż cieszy się sporą popularnością wśród fanów, a Petroglyph odpowiedzialne za produkcję wciąż zajmuje się poprawianiem zawartości. Aktualizację nie są duże i pojawiają się dosyć nieregularnie, lecz z pewnością przyczyniają się do utrzymania zainteresowania grą. Oto lista zmian, które pojawiły się wraz z najnowszym patchem: