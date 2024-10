Twórcy Once Human naprawia grę po ostatniej aktualizacji. Udostępniono kolejny update

Jakiś czas temu informowaliśmy o nadchodzących nowościach w Once Human - do gry kilka dni temu trafiła dość spora aktualizacja o tytule The Way of Winter. Poza zawartością opisaną przez twórców w dedykowanym wpisie w grze pojawiło się również sporo błędów, które utrudniały rozgrywkę fanom.

Once Human - aktualizacja i sporo nowych błędów

Twórcy Once Human udostępnili ostatnio update “The Way of Winter”, który wzbogacił tytuł o wiele nowej zawartości z regionem o nazwie Arkham na czele. Dodano również kilka nowych mechanik oraz udostępniono wydarzenie PvE polegające na przetrwaniu pięciu faz sezonowych. Wszystkie nowości z aktualizacji możecie przeczytać w oficjalnym wpisie. Twórcy prawdopodobnie nie przewidzieli, że w grze pojawi się przy okazji wiele błędów wymagających szybkiej naprawy.