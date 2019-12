Tarsier Studios, ekipa odpowiedzialna za Little Nightmares, od teraz pod skrzydłami spółki matki THQ Nordic

News

Grupa Embracer, pod której szyldem działają m.in. takie firmy jak THQ Nordic czy Koch Media poinformowała w oficjalnym komunikacie, o przejęciu niewielkiego szwedzkiego Tarsier Studios, które zapewne doskonale kojarzycie z wydanej w 2017 roku platformówki Litte Nightmares. Nowy właściciel wyłożył kwotę rzędu niespełna 9,5 miliona dolarów, a dodatkowe 1,2 miliona dolarów wypłacił w udziałach. W ten sposób stał się nowym gospodarzem studia i wszystkich posiadanych przez nie licencji.



Co ważne, nie obejmuje to jednak kontynuacji wspomnianego już Litte Nightmares, zapowiedzianego podczas tegorocznego gamescomu Little Nightmares II. Prawa do marki wciąż należą do Bandai Namco, a samo Tarsier w pierwszej kolejności wywiąże się ze zobowiązań wobec japońskiego wydawcy, a dopiero później zajmie się projektami na zlecenie Embracer Group. Przy okazji zarządcy obu firm wymienili zwyczajowe uprzejmości i pozostaje mieć nadzieję, że przywołana tu współpraca przyniesie nam kolejne perełki.



Tymczasem Little Nightmares II ukaże się w 2020 roku na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

https://www.youtube.com/watch?v=MlX3kh1Y7Cg&feature=emb_title

